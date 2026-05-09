Tour des régions

Une résidente de Gatineau qui a célébré son 100e anniversaire vendredi dernier a reçu des vœux non seulement de la part du premier ministre du Canada Mark Carney, mais aussi du roi Charles.

Écoutez l’animateur du 104,7 Philippe Villeneuve discuter de son entretien avec Mme Laurietta Robillard O’Meara, cette nouvelle centenaire, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

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