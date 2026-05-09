Victoire 5-1 face aux Sabres

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur deuxième match de série par la marque de 5 à 1 face aux Sabres de Buffalo. Le résultat porte donc la série à égalité 1-1 entre les deux équipes, qui s’affrontent en deuxième ronde des éliminatoires.

Écoutez Martin McGuire discuter du Tricolore, qui semble se relever de sa défaite au premier match, samedi, au micro du chroniqueur sportif Jean‑François Baril.