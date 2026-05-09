Victoire 5-1 face aux Sabres

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur deuxième match de série par la marque de 5 à 1 face aux Sabres de Buffalo. Le résultat porte donc la série à égalité 1-1 entre les deux équipes, qui s’affrontent en deuxième ronde des éliminatoires.
Écoutez Martin McGuire discuter du Tricolore, qui semble se relever de sa défaite au premier match, samedi, au micro du chroniqueur sportif Jean‑François Baril.
«La défaite du premier match n’avait pas été si dramatique. Ils avaient commis des erreurs à des moments précis, mais il n’y avait pas eu de domination. L’équipe s’est donc regroupée et a procédé à des ajustements qui n’étaient pas majeurs. Il s’agissait de recréer certaines habitudes face à un adversaire qui leur donne une marge de manœuvre que le Tampa Bay Lightning ne leur accordait pas du tout. Puis, la chose la plus importante hier, ce sont les deux premiers buts de la première période. Ça a vraiment mis le Canadiens de Montréal sur les rails, mentalement et au pointage.»