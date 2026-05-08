Omniprésence de faux comptes

Une vague de disparitions d'abonnés secoue actuellement Instagram.

Meta a entrepris un grand ménage ciblant les comptes inactifs, suspects ou automatisés (robots). Si certains utilisateurs ordinaires ont noté des baisses légères, l'impact est massif pour les vedettes internationales.

Cristiano Ronaldo a ainsi perdu 6,6 millions d'abonnés, tandis que Selena Gomez en a vu s'envoler 5,4 millions. Les familles Jenner, Kardashian et la chanteuse Beyoncé affichent également des pertes se comptant en millions.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle analyser cette purge numérique, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.