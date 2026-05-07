Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal n’ont pas fait le poids et ont été défaits par les Sabres de Buffalo 4-2, lors du premier match de cette série de deuxième ronde.

Nick Suzuki et Kirby Dach ont été les deux joueurs qui ont trouvé le fond du filet.

Des ajustements seront nécessaires avant d’amorcer la prochaine rencontre, vendredi, alors que les stratégies qui ont fait leurs preuves contre le Lightning ne semblent plus adaptées contre les Sabres.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser la performance des Canadiens, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

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