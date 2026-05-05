Les commissaires Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau analysent le virage pragmatique du Parti québécois sur l'itinérance.
Le duo compare cette vision à celle de la CAQ, jugée plus favorable aux propriétaires.
Écoutez le débat des commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi.
«C'est très difficile d'intégrer des itinérants dans leur logement... quand il n'y a pas de logement.»
Autre sujet abordé:
- La CSN, dont Nathalie Normandeau dénonce l'ambition de s'ériger en porte-parole de la population québécoise.
«La CSN n'a aucune légitimité pour parler en mon nom [...] Ils peuvent se positionner sur des enjeux, mais de là à s'ériger en porte-parole de la population, je dis non.»