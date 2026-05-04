Diversifier les partenariats économiques

Alors qu'il participe au sommet de la Communauté politique européenne en Arménie, Mark Carney continue de tisser des liens étroits avec l'Union européenne.

Écoutez le chroniqueur de politique fédérale Dimitri Soudas analyser le plus récent voyage du premier ministre du Canada, lundi, à Lagacé le matin.

Cette présence internationale, la première pour un pays non européen à ce sommet, souligne l'importance de la coopération stratégique en matière de politique, de sécurité et d'infrastructure.

Soudas souligne que cette visibilité sur des tribunes prestigieuses comme Davos ou Erevan, la capitale de l'Arménie, permet à Carney de renforcer sa stature au pays, tout en envoyant un message diplomatique clair aux États-Unis.

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