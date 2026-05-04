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1995 – Espoirs et trahisons

Dans les coulisses du référendum de 1995

par 98.5

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12:02

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mai 2026 18:24

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dans les coulisses du référendum de 1995
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le documentaire historique 1995 – Espoirs et trahisons, de Flavie Payette-Renouf, basé sur le livre d'Antoine Robitaille et Dave Noël, revient sur les coulisses du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec en 1995.

Diffusé le mardi 5 mai à Savoir média, le documentaire de 90 minutes explore des anecdotes inédites et des tractations internes en faisant intervenir des acteurs clés des camps du Oui et du Non.

Écoutez à ce sujet Antoine Robitaille, journaliste, chroniqueur et animateur du balado Là haut sur la colline sur QUB radio, avec Philippe Cantin.

En 1995, plus de 5 millions de Québécois participent au référendum sur l’avenir du Québec, opposant le camp du oui mené par Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Mario Dumont au camp du non.

Le documentaire 1995 Espoir et trahison, réalisé par Flavie Payette-Renaud avec la participation d’Antoine Robitaille et Dave Noël, explore les tensions politiques, les stratégies des deux camps, les relations conflictuelles entre Parizeau et Bouchard, l’impact du discours sur le vote ethnique, et les conséquences du résultat serré (49,4 % oui) sur le mouvement souverainiste.

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