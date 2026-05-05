Une nouvelle session parlementaire s’ouvre mardi à Québec.

À quoi peut-on s’attendre, alors que la première ministre Christine Fréchette ne dispose que de peu de temps pour faire ses preuves et redorer l’image de la CAQ? Quels sont les plans de l’opposition?

Écoutez André Fortin, chef de l’opposition officielle du Parti libéral du Québec et député de Pontiac, en discuter mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.