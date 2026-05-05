 Aller au contenu
Nouvelle session parlementaire

Santé et coût de la vie: «On va marteler ces enjeux-là» -André Fortin

par 98.5

0:00
10:23

Entendu dans

La commission

le 5 mai 2026 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Santé et coût de la vie: «On va marteler ces enjeux-là» -André Fortin
André Fortin, chef de l’opposition officielle du Parti libéral du Québec et député de Pontiac / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Une nouvelle session parlementaire s’ouvre mardi à Québec.

À quoi peut-on s’attendre, alors que la première ministre Christine Fréchette ne dispose que de peu de temps pour faire ses preuves et redorer l’image de la CAQ? Quels sont les plans de l’opposition?

Écoutez André Fortin, chef de l’opposition officielle du Parti libéral du Québec et député de Pontiac, en discuter mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Madame Fréchette faisait partie du gouvernement de Legault et a choisi de garder plusieurs des ministres. Et M. Roberge et Mme Fréchette nous demandent d’appuyer l’utilisation d’une clause dérogatoire pour un projet de loi qu’on n’appuie pas dans son état actuel. On a des enjeux avec le projet de loi 96. Alors, nous demander de renouveler la clause dérogatoire sur un projet de loi qui a déjà cette clause jusqu’en 2027, c’est plus du jeu politique qu’autre chose. Nous, honnêtement, on pense que les Québécois ont la tête ailleurs, qu’ils veulent parler de santé, du coût de la vie, et ce sont ces enjeux-là qu’on va marteler au cours des prochaines semaines.»

André Fortin

Vous aimerez aussi

«On est dans un fédéralisme toxique» -Éric Duhaime
La commission
«On est dans un fédéralisme toxique» -Éric Duhaime
0:00
17:35
«C'est une basse tactique politique» -Charles Milliard
Le Québec maintenant
«C'est une basse tactique politique» -Charles Milliard
0:00
6:42
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Renzo Sandwich a retiré la saveur «Buffalo» de son menu
Rattrapage
À l'approche du match Canadiens-Sabres
Renzo Sandwich a retiré la saveur «Buffalo» de son menu
«L'enjeu principal, c'est la sous-traitance» -Frédéric Savard
Rattrapage
Grève imminente chez Hydro-Québec
«L'enjeu principal, c'est la sous-traitance» -Frédéric Savard
«Espoirs et trahisons»: un nouveau documentaire sur le référendum de 1995
Rattrapage
Retour sur une période marquante au Québec
«Espoirs et trahisons»: un nouveau documentaire sur le référendum de 1995
«On est dans un fédéralisme toxique» -Éric Duhaime
Rattrapage
Ouvrage Destination autonomie
«On est dans un fédéralisme toxique» -Éric Duhaime
Jean Boulet porte plainte contre des manifestants et leur fausse guillotine
Rattrapage
L'Alliance ouvrière souhaite une révolution
Jean Boulet porte plainte contre des manifestants et leur fausse guillotine
Hantavirus: un taux de mortalité «très élevé»
Rattrapage
Des passagers d'un bateau de croisière infectés
Hantavirus: un taux de mortalité «très élevé»
Plus de consignes chez certains détaillants Metro et Super C
Rattrapage
Gestion de la consigne au Québec
Plus de consignes chez certains détaillants Metro et Super C
L’efficacité syndicale et la crise hospitalière sous la loupe
Rattrapage
Le choc des idées
L’efficacité syndicale et la crise hospitalière sous la loupe
Lutte contre l'itinérance: le PQ propose «un toit d'abord»
Rattrapage
Débats
Lutte contre l'itinérance: le PQ propose «un toit d'abord»
Tarifs de l'administration Trump: le fleuron Manac face à un défi insoutenable
Rattrapage
La subvention, un simple pansement?
Tarifs de l'administration Trump: le fleuron Manac face à un défi insoutenable
Rentrée à Québec: la CAQ mise sur une «approche collaborative»
Rattrapage
Dernier sprint législatif
Rentrée à Québec: la CAQ mise sur une «approche collaborative»
«De l'avoir entendue, ça m'a réconciliée avec cette fonction»
Rattrapage
Louise Arbour deviendra gouverneure générale
«De l'avoir entendue, ça m'a réconciliée avec cette fonction»
Mark Carney nommera une nouvelle gouverneure générale bilingue
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Mark Carney nommera une nouvelle gouverneure générale bilingue
L'avenir de la défense canadienne: entre sous-marins et drones autonomes
Rattrapage
La commission
L'avenir de la défense canadienne: entre sous-marins et drones autonomes