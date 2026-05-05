Humour au sujet des séries

Tout comme les commentateurs sportifs et les amateurs de hockey, le milieu de l'humour saute à pieds joints dans la folie des séries.
Écoutez Dom Babin, humoriste qui parodie notamment les conférences de presse de Martin St-Louis, en discuter mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«C'est le sujet d'actualité. Puis il y a une certaine passion qui vient de là. C'est très particulier, le hockey au Québec. Il y a quelque chose de très identitaire, plus que le sport. Même si t'es pas un fan qui s'est clenché les 82 matchs dans l'année, aux séries, on dirait que les gens embarquent. Puis de partager cette connexion-là permet de rejoindre une large population.»