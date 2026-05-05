Dernier sprint législatif

À l'aube d'une session parlementaire intensive de cinq semaines avant les élections, le leader du gouvernement, François Bonnardel, prône un virage vers la collaboration et la collégialité.

Interrogé par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, il affirme que la nouvelle première ministre incarne un «style rassurant» pour défendre les intérêts du Québec.

Malgré un agenda serré, le gouvernement souhaite faire adopter des projets de loi majeurs, notamment sur la protection de la Loi 96 et le développement énergétique d'Hydro-Québec.

Les ministres seront-ils prêts à mettre de «l'eau dans leur vin» pour obtenir des appuis des oppositions?

Écoutez François Bonnardel, leader parlementaire du gouvernement et ministre de l'Immigration, discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi.