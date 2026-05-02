Boycot d'une librairie qui vend un livre de droite

Un professeur de français à Québec, en désaccord avec les idées véhiculées dans le nouveau livre d’Éric Duhaime, a décidé de ne plus acheter d’ouvrages à la librairie La Liberté, qui en vend des exemplaires.
Le professeur en question a également souligné son intention d’inciter ses étudiants à faire de même, ce qui soulève l’inquiétude de la librairie.
Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal aborder le sujet, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Il y a là-dedans une attitude très typique d'une gauche québécoise qui ne veut pas que ces idées-là se rendent aux oreilles du public parce qu'il ne serait pas assez adulte pour entendre ça. Il y a derrière ça une infantilisation du public qui me dérange énormément et qui dit "Je ne veux pas qu'on discute, je ne veux même pas que vous soyez exposés à ça parce que vous êtes trop bébés pour faire la part des choses!" Ça, moi, ça m’irrite au superlatif.»