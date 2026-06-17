Discussion

Une personne a fait du vandalisme à la mosquée de Trois-Rivières en y cassant les vitres la nuit dernière, révèle mercredi un article de La Presse.
Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter mercredi à l'émission La commission.
«Si vous voulez des exemples de crimes haineux commis au Québec, là, c'en est un. On a quoi à gagner comme société en commettant des gestes comme ça? Ça doit être un autre qui s'alimente, qui s'abreuve de discours sur les réseaux sociaux de la part d'une certaine droite qui carbure à ce genre de message.»