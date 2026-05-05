Conflit sur Snapchat

Reconnu coupable de voies de fait graves pour avoir poignardé un mineur à dix reprises, Tommy Baron-Bernoni, aujourd’hui âgé de 21 ans, tente de convaincre la justice de lui permettre de purger sa peine dans la collectivité.

La violente agression, survenue en septembre 2023 après une dispute banale sur Snapchat concernant une jeune fille, a laissé la victime avec des blessures sérieuses, notamment au visage.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur cette histoire, mardi, à Lagacé le matin.