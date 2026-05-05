Conflit sur Snapchat

Reconnu coupable de voies de fait graves pour avoir poignardé un mineur à dix reprises, Tommy Baron-Bernoni, aujourd’hui âgé de 21 ans, tente de convaincre la justice de lui permettre de purger sa peine dans la collectivité.
La violente agression, survenue en septembre 2023 après une dispute banale sur Snapchat concernant une jeune fille, a laissé la victime avec des blessures sérieuses, notamment au visage.
Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur cette histoire, mardi, à Lagacé le matin.
Malgré le souhait de l'accusé de rester chez sa mère sous conditions strictes, son témoignage a peu convaincu la juge Hélène Di Salvo.
Baron-Bernoni, qui a nié certains faits malgré sa condamnation, a également fourni des explications floues sur ses revenus, se présentant comme «analyste en bourse» alors qu'il suit une formation auprès d'un influenceur en cryptomonnaie.
La Couronne s'oppose fermement à cette demande, soulignant la brutalité de l'attaque et les antécédents du jeune homme.
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