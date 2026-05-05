Séries éliminatoires

À la suite de la victoire des Canadiens en sept parties face au Lightning de Tampa Bay, l'heure est aux projections en vue du deuxième tour face aux Sabres de Buffalo.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque y aller de sa prédiction en vue de ce duel, mardi matin.
«Je vais de ma prédiction: le Canadien en six [...] J'ai l'impression que le Canadien, avec le style que l'équipe joue, avec un échec avant qui est soutenu, j'ai l'impression qu'on pourrait faire mal aux Sabres.»
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