Ancien joueur des deux équipes

Enrico Ciccone a eu de la difficulté à trancher entre le Lightning et le CH lors des séries éliminatoires, lui qui a joué au sein des deux équipes, mais a tout de même fini par encourager le Tricolore.

À son avis, les Canadiens auraient dû l'emporter en six matchs et il craignait une défaite advenant un septième partie, qui a finalement été une victoire mitigée pour Montréal.

Concernant la prochaine ronde des séries, les joueurs du CH devraient prendre l'avantage du fait que les Sabres de Buffalo jonglent entre deux gardiens qui s'alternent à chaque match, explique-t-il.

Quelle est sa prédiction cette fois-ci?

Écoutez le politicien et ex-joueur des Canadiens et du Lightning, Enrico Ciccone, faire le point sur l'actualité du CH, lundi.