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Attaques haineuses

Un attaché de Bruno Marchand ciblé par des propos homophobes

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mai 2026 16:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Un attaché de Bruno Marchand ciblé par des propos homophobes
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Cédrik Verreault, un attaché politique de Bruno Marchand, a fait une publication sur les réseaux sociaux pour dénoncer les commentaires homophobes qu'il reçoit.

Le maire de Québec a d'ailleurs fait une sortie sur les réseaux sociaux, dimanche, pour dénoncer les insultes reçues par son attaché: «Ces commentaires, tant ceux qui les écrivent que ceux qui les acceptent sur leurs plateformes, sont indignes. Il ne faut rien céder à la haine.» 

Écoutez Cédrik Verreault, attaché politique pour la Ville de Québec, discuter de ces dérapages haineux, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«J'ai mis ça sur mon Facebook personnel pour d'abord montrer que ça existe encore, malgré le progrès qu'on sait qu'on fait. Puis il faut s'en féliciter, mais rien n'est acquis. Mais aussi parce qu'il y a une question à laquelle je ne trouve pas la réponse, c'est comment quelqu'un peut se rendre à un point où il déteste tellement une personnalité publique qui attaque les personnes de son entourage, alors que moi, je suis moi [...] J'aime ma ville, j'en suis un fier ambassadeur, mais il y a un moment que la quantité et l'intensité des commentaires tombent carrément dans la violence, puis même la sexualisation.»

Cédrik Verreault

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