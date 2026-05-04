Attaques haineuses

Cédrik Verreault, un attaché politique de Bruno Marchand, a fait une publication sur les réseaux sociaux pour dénoncer les commentaires homophobes qu'il reçoit.

Le maire de Québec a d'ailleurs fait une sortie sur les réseaux sociaux, dimanche, pour dénoncer les insultes reçues par son attaché: «Ces commentaires, tant ceux qui les écrivent que ceux qui les acceptent sur leurs plateformes, sont indignes. Il ne faut rien céder à la haine.»

Écoutez Cédrik Verreault, attaché politique pour la Ville de Québec, discuter de ces dérapages haineux, lundi, au micro de Philippe Cantin.