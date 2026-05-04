Escalade dans le Golfe

La trêve fragile conclue le 8 avril dernier entre les États-Unis et l'Iran semble appartenir au passé.

Après le lancement de l'opération américaine Project Freedom visant à libérer le détroit d'Ormuz, l'Iran a répliqué en frappant plusieurs navires.

Selon le général Dominique Trinquand, la situation s'enlise dans une impasse: alors que Washington refuse une intervention au sol, Téhéran utilise ses «capacités de nuisance», notamment des drones et des vedettes rapides.

Cette escalade inquiète l'Europe, non seulement pour la stabilité politique, mais aussi pour l'impact direct sur le prix du carburant.

Écoutez le général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies, lundi.