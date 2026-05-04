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Parc olympique

50e anniversaire des JO de Montréal: la programmation des festivités annoncée

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Le Québec maintenant

le 4 mai 2026 16:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
50e anniversaire des JO de Montréal: la programmation des festivités annoncée
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le Parc olympique annonce sa programmation en vue des festivités pour célébrer le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, tenu en 1976.

Les festivités atteindront un point culminant avec un spectacle d'envergure sur l'esplanade du Parc olympique est prévu le 1er août, soit le jour exact du 50e anniversaire de la clôture des jeux.

La célèbre gymnaste Nadia Comaneci, qui s'est fait connaitre en remportant une médaille d'or à l'âge de 14 ans devant le public québécois, sera présente pour l'occasion.

Écoutez la directrice générale du Parc olympique, Joëlle Brodeur, discuter de cette programmation, lundi, au micro de Philippe Cantin.

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