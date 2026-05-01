L'histoire d'une femme dans le sud vire au drame

Le voyage dans le Sud d'un couple québécois pour se donner une seconde chance s'est transformé en drame.

Le conjoint s'en est pris à sa femme et l'a menacé de mort. Cette dernière n'est pourtant pas en mesure de déclencher des mesures judiciaires au Canada, étant donné que le crime a été commis à l'extérieur du pays.

Comment peut-elle se faire justice?

Le Canada pourrait-il imiter la France et protéger davantage ses citoyens à l'étranger?

Y a-t-il une différence dans cette situation entre poursuivre son agresseur au Civil et le poursuivre au Criminel?

Écoutez Rachel Chagnon, doyenne du département de science politique et de droit de l’UQAM sur les violences conjugales à l’étranger, expliquer l'aspect juridique de la chose, vendredi, à La commission.