6e match Canadiens-Lightning

Les Canadiens de Montréal pourraient remporter la série face au Lightning de Tampa Bay vendredi soir, s’ils sortent victorieux de la 6e rencontre au Centre Bell.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On disait que le Lightning était l'équipe la plus expérimentée des deux et qu'à un moment donné, l'expérience du Lightning prendrait le dessus. Mais ce qui est fascinant, c'est que plus ça avance et plus l'expérience du Lightning est reléguée au second plan. Ce soir, ça va être le chaos. Parce que le Lightning va faire toute une tempête. Ils vont se battre avec l'expérience, mais aussi l'énergie du désespoir.»