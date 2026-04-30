Budget paysagement

C'est le printemps et plusieurs Québécois songent à refaire leur entrée ou leur aménagement paysager.

Cependant, la facture peut causer un sérieux choc.

David Rodier, président de l'Association des paysagistes du Québec, explique au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez que les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre ont bondi de façon spectaculaire depuis 2020.

Écoutez David Rodier, président du C. A. de l'Association des paysagistes du Québec et président-directeur général de Paysages Rodier, à ce sujet.