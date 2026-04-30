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Budget paysagement

Aménager son entrée: pourquoi les prix ont-ils explosé?

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Entendu dans

La commission

le 30 avril 2026 14:36

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Aménager son entrée: pourquoi les prix ont-ils explosé?
L’aménagement d’une entrée ou d’un terrain coûte cher en raison de la hausse des coûts de matériaux, de la main-d’œuvre et des normes. / nathalie/ Adobe Stock

C'est le printemps et plusieurs Québécois songent à refaire leur entrée ou leur aménagement paysager.

Cependant, la facture peut causer un sérieux choc.

David Rodier, président de l'Association des paysagistes du Québec, explique au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez que les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre ont bondi de façon spectaculaire depuis 2020. 

Écoutez David Rodier, président du C. A. de l'Association des paysagistes du Québec et président-directeur général de Paysages Rodier, à ce sujet.

«On va souvent doubler, même tripler les budgets que les gens ont en tête... c'est tout le temps un petit peu plus cher que ce à quoi on s'attend.»

David Rodier

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