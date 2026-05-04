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Salaires bien plus élevés que dans leur contrat

Travailleurs de la construction et bonus financiers: «Les tricheurs gagnent»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mai 2026 07:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Travailleurs de la construction et bonus financiers: «Les tricheurs gagnent»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Cartes-cadeaux, indemnités sur les logements et les repas, primes: des travailleurs de la construction ont décidé de profiter de la pénurie de main-d’oeuvre qui touche le métier pour demander des bonus qui ne sont pas inscrits dans leur contrat de travail, rapporte La Presse.

Ce sont plus spécifiquement des travailleurs des grands chantiers d’infrastructures comme les ponts qui sont en cause, souligne la chroniqueuse Marie-Eve Tremblay, qui se questionne sur un potentiel lien entre l’augmentation des coûts de la construction et ces demandes «d’extras» financiers.

Écoutez la chroniqueuse économique, Marie-Eve Fournier se pencher sur le sujet, lundi, à Lagacé le matin.

«Le problème, c'est que c'est les tricheurs qui finissent par gagner parce que c'est eux qui ont les meilleurs employés. Tu sais, facturer le gouvernement, c'est peut-être un peu plus facile que de facturer monsieur et madame tout le monde qui a le goût de refaire faire sa galerie. Les poches sont creuses. Et puis peut-être qu'on vérifie un peu moins.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • Un influenceur qui prétend être le plus jeune millionaire au Québec dans la mire de l’Autorité des marchés financiers.

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