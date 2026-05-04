Salaires bien plus élevés que dans leur contrat

Cartes-cadeaux, indemnités sur les logements et les repas, primes: des travailleurs de la construction ont décidé de profiter de la pénurie de main-d’oeuvre qui touche le métier pour demander des bonus qui ne sont pas inscrits dans leur contrat de travail, rapporte La Presse.

Ce sont plus spécifiquement des travailleurs des grands chantiers d’infrastructures comme les ponts qui sont en cause, souligne la chroniqueuse Marie-Eve Tremblay, qui se questionne sur un potentiel lien entre l’augmentation des coûts de la construction et ces demandes «d’extras» financiers.

Écoutez la chroniqueuse économique, Marie-Eve Fournier se pencher sur le sujet, lundi, à Lagacé le matin.