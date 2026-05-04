Simulant d'une exécution du ministre du Travail

Une vidéo de militants simulant une exécution à la guillotine du ministre du Travail, Jean Boulet, suscite une vague d’indignation au Québec.
Écoutez les réactions du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, lundi, à Lagacé le matin.
Sur les images, filmées lors d’une manifestation pour la Journée internationale des travailleurs samedi à Montréal, on voit un manifestant trancher la tête d’une poupée en papier mâché à l’effigie du ministre.
Des drapeaux de plusieurs organisations syndicales sont également visibles.
Dans une déclaration commune transmise à Cogeco Nouvelles, les principaux syndicats se sont dissociés de l’action, qu’elles qualifient d’«isolée».
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