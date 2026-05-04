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Simulant d'une exécution du ministre du Travail

Guillotine et Jean Boulet: «J'ai trouvé ça scandaleux et d'une rare violence»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mai 2026 07:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Guillotine et Jean Boulet: «J'ai trouvé ça scandaleux et d'une rare violence»
Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Une vidéo de militants simulant une exécution à la guillotine du ministre du Travail, Jean Boulet, suscite une vague d’indignation au Québec.

Écoutez les réactions du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, lundi, à Lagacé le matin.

Sur les images, filmées lors d’une manifestation pour la Journée internationale des travailleurs samedi à Montréal, on voit un manifestant trancher la tête d’une poupée en papier mâché à l’effigie du ministre.

Des drapeaux de plusieurs organisations syndicales sont également visibles.

Dans une déclaration commune transmise à Cogeco Nouvelles, les principaux syndicats se sont dissociés de l’action, qu’elles qualifient d’«isolée».

Autres sujets abordés

  • Malgré les craintes, le déploiement du dossier santé numérique aura bel et bien lieu le 9 mai prochain, assure la première ministre Christine Fréchette.
  • Le PLQ fait une grosse prise dans le comté de Louis-Hébert.

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