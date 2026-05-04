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Un garçon atteint du cancer invité au Centre Bell

Match Canadiens-Lightning: «Il y a du bon monde, suffit de plisser les yeux»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le May 4, 2026 6:36 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Match Canadiens-Lightning: «Il y a du bon monde, suffit de plisser les yeux»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé se prononce sur la fin de la série entre les Canadiens et le Lightning.

Il s'intéresse plus particulièrement à l'histoire d'un garçon atteint du cancer, invité à assister au match qui avait lieu au Centre Bell vendredi dernier, grâce à la mobilisation des partisans sur les réseaux sociaux.

Patrick Lagacé se réjouit que malgré une époque où il peut être difficile de voir la lumière au bout du tunnel, on puisse dénicher de belles histoires comme celle-là, sortie lundi dans Le Soleil.

Écoutez le tour d’horizon de l’animateur Patrick Lagacé, à ce sujet, lundi, à l’émission Lagacé le matin.

«Il y a toujours du bon monde, suffit de plisser un peu les yeux pour les voir [...] c’est une belle histoire de passe sur la palette d’Internet dans le réel.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Une fausse guillotine avec le ministre Jean Boulet lors d'une manifestation a suscité une condamnation politique unanime;
  • Des vols de nourriture dans des commerces, dont la boulangerie Mamie Clafoutis, ont été perpétrés pour dénoncer la hausse du coût de la vie;
  • Donald Trump déploie la marine américaine pour escorter des navires dans le détroit d'Ormuz, une décision qui influence directement le prix de l'essence à Montréal;
  • Statistique Canada lance son le recensement de 2026, incluant pour la première fois une question sur l'orientation sexuelle;
  • Dossier santé numérique: lancement imminent de projets pilotes pour le nouveau système, malgré les craintes du personnel soignant.

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