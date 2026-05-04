Un garçon atteint du cancer invité au Centre Bell

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé se prononce sur la fin de la série entre les Canadiens et le Lightning.
Il s'intéresse plus particulièrement à l'histoire d'un garçon atteint du cancer, invité à assister au match qui avait lieu au Centre Bell vendredi dernier, grâce à la mobilisation des partisans sur les réseaux sociaux.
Patrick Lagacé se réjouit que malgré une époque où il peut être difficile de voir la lumière au bout du tunnel, on puisse dénicher de belles histoires comme celle-là, sortie lundi dans Le Soleil.
Écoutez le tour d’horizon de l’animateur Patrick Lagacé, à ce sujet, lundi, à l’émission Lagacé le matin.
«Il y a toujours du bon monde, suffit de plisser un peu les yeux pour les voir [...] c’est une belle histoire de passe sur la palette d’Internet dans le réel.»
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