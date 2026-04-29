Série de premier tour face au Lightning

Les Canadiens de Montréal se préparent pour un duel crucial mercredi soir contre le Lightning de Tampa Bay et l'état de santé de plusieurs joueurs vedettes soulève de sérieuses inquiétudes.

Josh Anderson, Juraj Slafkovsky et Mike Matheson ont tous brillé par leur absence lors de l'entraînement de mardi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table en vue du cinquième match entre le Tricolore et le Lightning.

Autres sujets abordés