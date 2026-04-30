20 ans plus tard

Vingt ans après la sortie du film culte, Miranda Priestly et Andy Sachs effectuent un retour au grand écran.

Si les fans de la première heure seront ravis de retrouver la distribution originale, la chroniqueuse Catherine Brisson pose un regard mitigé sur cette suite qui manque, selon elle, de la subtilité qui a fait le succès du premier opus.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Bien que le film s'inspire de l'actualité médiatique, elle souligne que l'œuvre se transforme par moments en un véritable catalogue publicitaire.