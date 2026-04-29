IPS pénalisées si elles changent de région

Dans son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, Patrick Lagacé dénonce l’absurdité bureaucratique qui frappe les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) au Québec.
Bien qu’elles aient complété une formation exigeante pour soutenir le système de santé, ces professionnelles subissent des baisses de salaire massives lorsqu'elles changent de région ou d'établissement.
Sous la plume d'Isabelle Porter, Le Devoir souligne notamment le cas de Jonathan Couture-Roussy, un infirmier clinicien d'expérience, dont le transfert vers un autre CISSS entraîne une rétrogradation automatique au premier échelon salarial.
Pour de nombreuses IPS, cela représente une perte de revenu annuel variant entre 16 000 $ et 40 000 $, malgré une expertise clinique bien réelle.
«J'ai hâte de voir ça va être quoi l'explication de Santé Québec. C'est ce genre d'absurdité qui devait être réglé avec le principe de l'employeur unique et c'est pas réglé. Comment écœurer le monde? Comment pousser des gens vers le privé? Ça, c'est une des pièces à conviction...»
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