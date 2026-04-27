La tentative d'assassinat contre Donald Trump lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, samedi, n'était pas une première et elle a mené à un discours posé et diplomate du président.
Mais ça n'a pas duré...
Écoutez Valérie Beaudoin parler du retournement de situation dans la foulée de l'attentant au dîner des correspondants, samedi soir, à Washington.
Les sujets discutés
- Finalement, l'attentat de samedi est lié à une idéologie politique et aux médias;
- Donald Trump fait de la récupération politique relativement à sa salle de bal;
- Une première rencontre du comité consultatif sur les relations économiques Canada–États-Unis à Ottawa dont fait partie Valérie Beaudoin.