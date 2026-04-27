Christine Fréchette à Washington

On savait que la première ministre du Québec Christine Fréchette se rendait à Washington.

Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle rencontrerait une aussi grosse pointure du gouvernement américain, soit le négociateur en chef dans le cadre des discussions pour renouveler l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, Jamieson Greer.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette rencontre au micro de Philippe Cantin.

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