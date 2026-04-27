Christine Fréchette à Washington

On savait que la première ministre du Québec Christine Fréchette se rendait à Washington.
Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle rencontrerait une aussi grosse pointure du gouvernement américain, soit le négociateur en chef dans le cadre des discussions pour renouveler l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, Jamieson Greer.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette rencontre au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Christine Fréchette frappe un coup de circuit à son premier voyage officiel à Washington;
- «On peut dire qu'elle a les deux mains sur le volant»;
- Le changement de ton et d'attitude instaurée par Christine Fréchette fait ses preuves;
- Un sondage Léger publié par Québecor révèle que 48 % des Québécois sont favorables aux péages routiers si les revenus servent à l’amélioration des routes;
- On évoque l’importance de consultations référendaires sur des enjeux comme les péages et la participation citoyenne.