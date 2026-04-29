Sondage Léger pour le CRHA

Contre toute attente, un sondage mené par la firme Léger pour l'Ordre des CRHA révèle que la majorité des travailleurs québécois sont satisfaits du nombre de rencontres professionnelles.

Manon Poirier précise que si 71 % des répondants jugent le volume adéquat, l'efficacité reste à désirer.

En contexte de télétravail, plusieurs participants avouent d'ailleurs pratiquer le «multitâche» par manque d'intérêt ou de pertinence.

L'Ordre suggère d'être plus sélectif dans les invitations pour éviter de fragmenter l'attention des employés inutilement.

Écoutez Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, mercredi matin au micro de Patrock Lagacé.