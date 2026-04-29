Jean-François Baril discute de la stratégie KISS (Keep It Simple, Stupid) adoptée par les Canadiens de Montréal, soulignant l'importance de la patience et de la prudence, selon Martin St-Louis, lors du match clé contre le Lighting mercredi soir.
Écoutez la chronique sportive de Jean-François Baril, mercredi à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés:
- Le repêchage des Alouettes de Montréal, qui ont misé sur le talentueux Québécois Rowan Jones, un ailier rapproché qui tente présentement sa chance dans la NFL.
- Un moment touchant a marqué la soirée à Buffalo : suite à un bris technique de micro, les partisans américains ont spontanément entonné le Ô Canada en chœur.