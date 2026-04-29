Jean-François Baril discute de la stratégie KISS (Keep It Simple, Stupid) adoptée par les Canadiens de Montréal, soulignant l'importance de la patience et de la prudence, selon Martin St-Louis, lors du match clé contre le Lighting mercredi soir.

Écoutez la chronique sportive de Jean-François Baril, mercredi à Lagacé le matin.

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