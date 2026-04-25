Victoire 3-2 face au Lightning

Les Canadiens de Montréal ont remporté un deuxième match face au Lightning par la marque de 3-2 en prolongation, samedi, au Centre Bell. Cette victoire porte la série à 2-1 en faveur du tricolore.

Placé à l’avant-plan par Martin St-Louis, le match a été l’occasion pour Kirby Dach de reprendre confiance en lui, après avoir été vivement critiqué sur les réseaux sociaux à la suite de la dernière rencontre à Tampa Bay.

Le joueur, encouragé par la foule, a été en mesure de produire un but et une passe.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril en discuter, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.