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Victoire 3-2 face au Lightning

Encouragé par la foule et Martin St-Louis: un match qui redonne confiance à Dach

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 avril 2026 09:43

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Encouragé par la foule et Martin St-Louis: un match qui redonne confiance à Dach
Jean-François Baril / Graham Hughes / La presse canadienne

Les Canadiens de Montréal ont remporté un deuxième match face au Lightning par la marque de 3-2 en prolongation, samedi, au Centre Bell. Cette victoire porte la série à 2-1 en faveur du tricolore.

Placé à l’avant-plan par Martin St-Louis, le match a été l’occasion pour Kirby Dach de reprendre confiance en lui, après avoir été vivement critiqué sur les réseaux sociaux à la suite de la dernière rencontre à Tampa Bay.

Le joueur, encouragé par la foule, a été en mesure de produire un but et une passe.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril en discuter, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

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