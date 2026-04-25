Les Canadiens de Montréal ont remporté samedi un deuxième match face au Lightning au Centre Bell, 3-2 en prolongation, ce qui porte la série à 2-1 en faveur du Tricolore.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«C’est un match que le Canadien a dominé. Mais il a manqué d’opportunisme, notamment lors de l’échappée de Caufield. Il a tout simplement perdu la rondelle et n’a même pas lancé. Il y a aussi eu les échappées de Demidov et d’Anderson. Et, en plus de ça, il y a eu cinq avantages numériques qui n’ont rien donné. Ça aurait donné un match même pas serré. Donc, je trouve que le Canadien est en train de prendre tranquillement l’ascendant sur le Lightning.»