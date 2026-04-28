Relations canado-américaines

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mardi, Patrick Lagacé commente la grande entrevue de Mark Carney accordée à La Presse.

Un an après son accession au poste de premier ministre, M. Carney souligne que l'isolationnisme à la Maison-Blanche est une tendance lourde qui persistera, peu importe l'issue des prochaines élections américaines.

Il affirme qu'un sommet historique comme celui de 1985 entre Brian Mulroney et Ronald Reagan ne se reproduira plus de notre vivant et appelle le Canada à diversifier ses liens économiques avec l'Europe et l'Asie.

Écoutez le tour d'horizon de l'actualité de Patrick Lagacé, mardi matin.