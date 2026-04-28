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Relations canado-américaines

«On sait ce qui se passe quand vous osez critiquer Donald Trump»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 avril 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On sait ce qui se passe quand vous osez critiquer Donald Trump»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mardi, Patrick Lagacé commente la grande entrevue de Mark Carney accordée à La Presse.

Un an après son accession au poste de premier ministre, M. Carney souligne que l'isolationnisme à la Maison-Blanche est une tendance lourde qui persistera, peu importe l'issue des prochaines élections américaines.

Il affirme qu'un sommet historique comme celui de 1985 entre Brian Mulroney et Ronald Reagan ne se reproduira plus de notre vivant et appelle le Canada à diversifier ses liens économiques avec l'Europe et l'Asie.

Écoutez le tour d'horizon de l'actualité de Patrick Lagacé, mardi matin.

 

Autres sujets abordés

  • Visite de Christine Fréchette à Washington;
  • Sécurité des élus aux États-Unis;
  • Tensions au Moyen-Orient;
  • Fonds d'investissement souverain du Canada;
  • Alexandre Boulerice joint Québec solidaire;
  • Santé et boissons énergisantes;
  • Nouvelle cheffe de police à Laval;
  • Polémique entourant un statut de Guillaume Dulude.

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