Rafael Payare prolonge son aventure avec l'OSM

Le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare, a annoncé la semaine dernière qu'il resterait à la barre de l'institution montréalaise pour plusieurs années, une décision motivée par une «symbiose incroyable» avec les musiciens, la ville et le public.
Écoutez Rafael Payare discuter de son attachement pour Montréal et de sa vision de la musique classique, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Dès les premiers moments qu'on est arrivés ici, ma femme, mes filles et moi, on s'est sentis immédiatement bienvenus et on a vraiment immédiatement senti qu'on était chez nous et c'est magnifique.»
Arrivé avec une énergie débordante, le maestro vénézuélien s'est rapidement intégré à la culture québécoise, maîtrisant le français avec une aisance remarquable.
Pour lui, Montréal est devenue sa véritable maison, malgré une carrière internationale qui l'amène à collaborer avec les plus grands orchestres du monde.