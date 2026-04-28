Rafael Payare prolonge son aventure avec l'OSM

Le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare, a annoncé la semaine dernière qu'il resterait à la barre de l'institution montréalaise pour plusieurs années, une décision motivée par une «symbiose incroyable» avec les musiciens, la ville et le public.

Écoutez Rafael Payare discuter de son attachement pour Montréal et de sa vision de la musique classique, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.