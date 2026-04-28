 Aller au contenu
30% s'endettent désormais pour payer l'épicerie

Vers des épiceries d'État pour réduire les prix de 40%?

par 98.5

0:00
6:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 avril 2026 09:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Vers des épiceries d'État pour réduire les prix de 40%?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Une étude de l'Université Dalhousie révèle qu'un ménage canadien sur trois doit recourir au crédit ou à ses épargnes pour se nourrir.

Luc Ferrandez rejette l'argument du coût du pétrole, soulignant que les agriculteurs n'ont pas augmenté leurs prix malgré la hausse de leurs propres coûts.

Il pointe du doigt les quatre grands distributeurs qui contrôlent le marché et réalisent des profits importants. 

Pour contrer cette crise, il propose la création d'épiceries accessibles gérées par des organismes communautaires, permettant d'offrir des aliments à prix coûtant, soit environ 30 à 40% moins cher que dans le réseau actuel.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.  

«Il est temps de mettre l'État là-dedans [...] pour offrir une offre raisonnable, rentable pour l'État, mais qui serait certainement 30 à 40 % moins cher que dans les épiceries.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Lachine: «Le gang des resquilleurs de l'Ouest» dénoncé par Luc Ferrandez
Lagacé le matin
Lachine: «Le gang des resquilleurs de l'Ouest» dénoncé par Luc Ferrandez
0:00
7:47
Financer l'information: l'approche audacieuse de l'Australie face aux GAFAM
Lagacé le matin
Financer l'information: l'approche audacieuse de l'Australie face aux GAFAM
0:00
2:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Dès les premiers moments, on a immédiatement senti qu'on était chez nous»
Rattrapage
Rafael Payare prolonge son aventure avec l'OSM
«Dès les premiers moments, on a immédiatement senti qu'on était chez nous»
Lachine: «Le gang des resquilleurs de l'Ouest» dénoncé par Luc Ferrandez
Rattrapage
Urbanisme
Lachine: «Le gang des resquilleurs de l'Ouest» dénoncé par Luc Ferrandez
Séries de la LNH: intensité maximale et fatigue des vedettes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
MTL-TB: une première ronde de haut niveau
Séries de la LNH: intensité maximale et fatigue des vedettes
Financer l'information: l'approche audacieuse de l'Australie face aux GAFAM
Rattrapage
Réseaux sociaux
Financer l'information: l'approche audacieuse de l'Australie face aux GAFAM
Roch Voisine et The Tragically Hip intronisés au Panthéon
Rattrapage
Célébration des légendes musicales canadiennes
Roch Voisine et The Tragically Hip intronisés au Panthéon
Ukraine: les drones révolutionnent la guerre et créent des «zones de mort»
Rattrapage
L'arme que l'on ne peut plus arrêter
Ukraine: les drones révolutionnent la guerre et créent des «zones de mort»
«C'est l'humain qui m'interpelle» -Karine Ménard
Rattrapage
Nouvelle cheffe de la Police de Laval
«C'est l'humain qui m'interpelle» -Karine Ménard
«Le Québec a besoin d'être réparé» -Alexandre Boulerice
Rattrapage
Il fait le saut chez Québec solidaire
«Le Québec a besoin d'être réparé» -Alexandre Boulerice
«De la bonne gouvernance fiscale ou un peu de mathématiques vaudou?»
Rattrapage
Déficit moins élevé que prévu à Ottawa
«De la bonne gouvernance fiscale ou un peu de mathématiques vaudou?»
«Économie en K»: pourquoi l'inflation alimentaire épargne seulement les riches
Rattrapage
Le pouvoir d’achat à l’épicerie en chute libre
«Économie en K»: pourquoi l'inflation alimentaire épargne seulement les riches
Harcèlement sur les chantiers: une campagne pour assainir le climat de travail
Rattrapage
Milieu de la construction
Harcèlement sur les chantiers: une campagne pour assainir le climat de travail
Alimentation: un ménage sur trois s'endette pour se nourrir au Canada
Rattrapage
Selon une nouvelle étude de l’Université Dalhousie
Alimentation: un ménage sur trois s'endette pour se nourrir au Canada
«C'est bien de durcir le ton, de tenir tête, mais ça va prendre des résultats»
Rattrapage
La position de Mark Carney face aux États-Unis
«C'est bien de durcir le ton, de tenir tête, mais ça va prendre des résultats»
Un «véhicule souffleur» sème le chaos dans Hochelaga-Maisonneuve
Rattrapage
Vidéo virale
Un «véhicule souffleur» sème le chaos dans Hochelaga-Maisonneuve