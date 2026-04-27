Président du Grand Prix durant 30 ans

François Dumontier a été lié au Grand Prix du Canada de Formule 1 pendant 30 ans - et en qualité de président depuis 2009 -, faisant de l'événement le plus grand événement sportif du Canada. Son autobiographie Passion intacte sort le 1er mai.

Écoutez François Dumontier, vice-président au Parc olympique de Montréal et de président de l’ASN pour le Grand Prix, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Dans son livre, François Dumontier révèle sa vérité sur des sujets majeurs comme l'annulation et le retour du Grand Prix, les années COVID, ses relations avec la mairie de Montréal, ses rencontres avec des figures clés et son départ en 2024.

On revient sur le parcours inspirant de Dumontier, qui a surmonté des défis personnels, comme des revers financiers, des conflits, un burn-out et son anxiété, pour devenir le promoteur et président de cet événement, malgré un départ sans contacts ni fortune.