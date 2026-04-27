Les changements de trios des Canadiens

À son tour, l'ex-joueur Antoine Roussel analyse la série Canadiens-Lightning en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

On parle de l'importance des ajustements tactiques de Martin St-Louis et de la gestion des trios.

«Tu ne signes pas un contrat de mariage ou tu es pris. Tu n'es pas engagé à vie. Tu peux, après une période, si tu n'as pas aimé ce que tu as vu, tu reviens... Il n'y a pas de panique, des fois de changer les trios.»

«On a l’option de repositionner Slafkovsky sur la deuxième unité avec Kapanen et Demidov. Pourquoi pas amener Newhook sur la première unité? Amener de la vitesse, amener de l'échec avant».

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