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Les changements de trios des Canadiens

«Tu ne signes pas un contrat de mariage, tu n'es pas engagé à vie»

par 98.5 Sports

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18:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 avril 2026 19:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«Tu ne signes pas un contrat de mariage, tu n'es pas engagé à vie»
La voix du Rooster / Cogeco Média

À son tour, l'ex-joueur Antoine Roussel analyse la série Canadiens-Lightning en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

On parle de l'importance des ajustements tactiques de Martin St-Louis et de la gestion des trios.

«Tu ne signes pas un contrat de mariage ou tu es pris. Tu n'es pas engagé à vie. Tu peux, après une période, si tu n'as pas aimé ce que tu as vu, tu reviens... Il n'y a pas de panique, des fois de changer les trios.»

«On a l’option de repositionner Slafkovsky sur la deuxième unité avec Kapanen et Demidov. Pourquoi pas amener Newhook sur la première unité? Amener de la vitesse, amener de l'échec avant».

Les autres sujets discutés

  • On insiste sur l’indiscipline chronique des Canadiens;
  • La nécessité de limiter les erreurs défensives et les pénalités mineures;
  • L’importance de la réaction collective face aux joueurs dominants adverses.

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