La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, invite la nouvelle première ministre Christine Fréchette à ne pas signer l'entente avec Terre-Neuve, jugeant que celle-ci ne soit «désastreuse» pour le Québec.
Écoutez Martine Ouellet, ancienne ministre des Ressources naturelles et cheffe de Climat Québec, en discuter, lundi, à La commission.
«Le Québec est perdant à tous points de vue. Une entreprise privée accepterait-elle de mettre 90 % des coûts d'investissement, de prendre 90 % de tous les dépassements sans aucun plafond et d'acheter 90 % de l'électricité pour seulement 40 % de la propriété? Jamais de la vie. On a un prix actuellement qui est vraiment intéressant à 0,2 cents le kilowattheure jusqu'en 2041. On n'a pas ça par hasard, puis on ne l'a pas volé à Terre-Neuve, on a payé pour ça. Ce barrage là de Churchill Falls, il n'aurait jamais été construit sans Hydro-Québec...»