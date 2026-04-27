Churchill Falls

La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, invite la nouvelle première ministre Christine Fréchette à ne pas signer l'entente avec Terre-Neuve, jugeant que celle-ci ne soit «désastreuse» pour le Québec.

Écoutez Martine Ouellet, ancienne ministre des Ressources naturelles et cheffe de Climat Québec, en discuter, lundi, à La commission.