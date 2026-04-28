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Une discussion animée

Entretien à la STM: Luc Ferrandez dénonce des salaires trop élevés

par 98.5

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9:49

Entendu dans

La commission

le 28 avril 2026 12:20

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Entretien à la STM: Luc Ferrandez dénonce des salaires trop élevés
La commission / Cogeco Média

Les employés d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) ont voté à 86% en faveur de l’entente de principe proposée par le médiateur, mettant fin à un long conflit de travail.

Si le dénouement réjouit les usagers, Luc Ferrandez ne cache pas son exaspération face aux conditions salariales obtenues.

Lors d'une discussion animée avec Nathalie Normandeau, le chroniqueur a fustigé l'entente d'augmentation de 17,5% sur cinq ans accordée aux employés de métier et de 16% pour ceux de l'entretien.

Selon lui, la Ville de Montréal cède à la pression de syndicats occupant des postes trop stratégiques, au détriment des contribuables. 

Luc Ferrandez déplore que des employés de soutien puissent atteindre une rémunération globale frôlant les 100 000$.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, mardi midi, en ouverture de l'émission La commission.

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