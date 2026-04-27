Attentat au dîner des correspondants

Depuis dimanche, Henry Arnaud est à Torrance, à quelques kilomètres de Los Angeles, lieu de résidence de Cole Tomas Allen, le tireur qui a fait feu, samedi, lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, à Washington.

Écoutez Hanry Arnaud faire le portrait de Cole Tomas Allen au micro de Philippe Cantin.

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