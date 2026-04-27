Attentat au dîner des correspondants

Depuis dimanche, Henry Arnaud est à Torrance, à quelques kilomètres de Los Angeles, lieu de résidence de Cole Tomas Allen, le tireur qui a fait feu, samedi, lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, à Washington.
Écoutez Hanry Arnaud faire le portrait de Cole Tomas Allen au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Cole Tomas Allen, ingénieur diplômé, a fait feu et blessé un agent de sécurité, samedi, lors du dîner des correspondants à la Maison-Blanche;
- Résidant à Torrance, en Californie, Allen était discret et sans antécédents inquiétants;
- Il a laissé un manifeste pour expliquer son geste;
- Le FBI enquête sur une possible radicalisation et d’éventuels complices;
- Donald Trump utilise l’incident pour promouvoir la construction d’une nouvelle salle de bal sécurisée à la Maison-Blanche.