L'équipe de Trump rencontre Christine Fréchette

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a rencontré avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer lundi matin.

Cette discussion inattendue avec un membre de l'équipe du président Trump survient à l’aube de la renégociation de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Écoutez Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, commenter cette visite lundi au Québec maintenant.