L'équipe de Trump rencontre Christine Fréchette

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a rencontré avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer lundi matin.
Cette discussion inattendue avec un membre de l'équipe du président Trump survient à l’aube de la renégociation de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).
Écoutez Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, commenter cette visite lundi au Québec maintenant.
«C'est fort intéressant qu'elle ait réussi à obtenir cette rencontre car [Jamieson Greer] se rapporte directement au président Trump. [...] Le fait qu'il accepte de lui donner du temps, ça démontre qu'il y a de l'intérêt pour le Québec et pour les entreprises québécoises [...] Ça envoie, dans le contexte actuel, un signal positif.»