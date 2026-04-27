La Commission de la construction du Québec (CCQ) lance une offensive majeure pour s’attaquer aux comportements inappropriés et améliorer la rétention de la main-d’œuvre.

Constatant que 30 % des travailleurs quittent l'industrie après seulement cinq ans, souvent en raison du climat social, la CCQ mise sur un changement de culture profond pour favoriser l'inclusion des femmes, des personnes autochtones et des nouveaux arrivants.

Écoutez la PDG de la Commission de la construction Québec, Audrey Murray, ainsi que la PDG de Coffrage Synergy, Isabelle Côté, faire le point lundi à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.