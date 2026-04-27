Une mise en échec qui a tout changé?

L'impact du but à 4 contre 4, la mise en échec sur Juraj Slafkovsky, et les décisions controversées des arbitres sont au coeur des discussions lundi, au lendemain de la défaite des Canadiens face au Lightning.

L'équipe de Jon Cooper a démontré du caractère, tandis que le Tricolore doit ajuster son jeu, notamment en avantage numérique pour espérer remporter la série.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens, revenir sur la défaite crève-cœur du CH, lundi, au micro de La commission