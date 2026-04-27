Violence politique

L'équipe de La Commission analyse la troisième tentative d'assassinat contre Donald Trump lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche.

L'expert en politique américaine Guillaume Lavoie dément l'idée que Trump soit le président le plus visé de l'histoire, citant les destins tragiques de Lincoln ou Kennedy.

Il souligne l'efficacité des services secrets à l'hôtel Hilton, précisant que le suspect a été neutralisé avant d'atteindre sa cible.

Le débat aborde également la responsabilité de Trump dans le climat de violence actuel et la polarisation du récit médiatique, où les théories de complot et l'utilisation marketing des attentats s'entrechoquent.

Ce climat de division profonde aux États-Unis peut-il être résorbé après les élections, ou est-ce devenu une caractéristique permanente de leur démocratie?

Écoutez Guillaume Lavoie, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, lundi à La commission.