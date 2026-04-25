Chronique judiciaire

Un père de famille reconnu coupable d’avoir négligé son bébé de deux mois au moment des faits s’en est sorti avec une peine de prison à purger chez lui.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault, expliquer pourquoi la peine est aussi faible, malgré les blessures de la petite fille, samedi, au micro de Denis Lévesque.