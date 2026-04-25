Chronique judiciaire

Un père de famille reconnu coupable d’avoir négligé son bébé de deux mois au moment des faits s’en est sorti avec une peine de prison à purger chez lui.
Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault, expliquer pourquoi la peine est aussi faible, malgré les blessures de la petite fille, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Ils ont travaillé comme des malades pour essayer d'obtenir une preuve à l'effet que c'est la faute de l'un des deux parents. Ils ont eu des mandats d'écoutes électroniques, de la filature, de l'infiltration. Ils ont tout essayé, mais ces parents-là, que je trouve ignobles, n'ont jamais flanché. Alors, quand tu as une recommandation commune, puis que tu sais qu'il y a faille dans la preuve, puis il va être acquitté si tu refuses, tu es bien mieux de l'accepter. Alors, c'est ça le raisonnement. Mais je n'aime pas une sentence Netflix bonbon.»