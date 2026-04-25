 Aller au contenu
Chronique judiciaire

Bébé négligé: pourquoi le père est seulement condamné à une peine à domicile?

par 98.5

0:00
7:36

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 avril 2026 08:51

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Nicole Gibeault
Nicole Gibeault
Bébé négligé: pourquoi le père est seulement condamné à une peine à domicile?
Nicole Gibeault / Cogeco Média

Un père de famille reconnu coupable d’avoir négligé son bébé de deux mois au moment des faits s’en est sorti avec une peine de prison à purger chez lui.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault, expliquer pourquoi la peine est aussi faible, malgré les blessures de la petite fille, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Ils ont travaillé comme des malades pour essayer d'obtenir une preuve à l'effet que c'est la faute de l'un des deux parents. Ils ont eu des mandats d'écoutes électroniques, de la filature, de l'infiltration. Ils ont tout essayé, mais ces parents-là, que je trouve ignobles, n'ont jamais flanché. Alors, quand tu as une recommandation commune, puis que tu sais qu'il y a faille dans la preuve, puis il va être acquitté si tu refuses, tu es bien mieux de l'accepter. Alors, c'est ça le raisonnement. Mais je n'aime pas une sentence Netflix bonbon.»

Nicole Gibeault

Vous aimerez aussi

Un père condamné pour avoir fracturé le fémur de son bébé: «Où était la DPJ?»
Le Québec maintenant
Un père condamné pour avoir fracturé le fémur de son bébé: «Où était la DPJ?»
0:00
10:37
Bébé aux 50 fractures: «On perd confiance au système de justice à cause de ça»
La commission
Bébé aux 50 fractures: «On perd confiance au système de justice à cause de ça»
0:00
12:35
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Pour moi, ça soulève des questions plus profondes sur l'abus de pouvoir»
Rattrapage
Père qui a exploité financièrement ses enfants
«Pour moi, ça soulève des questions plus profondes sur l'abus de pouvoir»
Encouragé par la foule et Martin St-Louis: un match qui redonne confiance à Dach
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire 3-2 face au Lightning
Encouragé par la foule et Martin St-Louis: un match qui redonne confiance à Dach
«Il faut laisser fleurir les pissenlits pour nourrir les pollinisateurs»
Rattrapage
Tondre ou pas son gazon en mai?
«Il faut laisser fleurir les pissenlits pour nourrir les pollinisateurs»
Plus de cigarettes pour les personnes nées après 2008 en Grande-Bretagne
Rattrapage
Interdiction de vente ciblée
Plus de cigarettes pour les personnes nées après 2008 en Grande-Bretagne
Épisode El Niño de plus en plus probable: des effets sur le Québec?
Rattrapage
À partir de la mi 2026
Épisode El Niño de plus en plus probable: des effets sur le Québec?
Guerre en Iran : «Trump est en train de recadrer l'idée de la durée»
Rattrapage
Chronique américaine
Guerre en Iran : «Trump est en train de recadrer l'idée de la durée»
Les Témoins: «C'est une série saisissante dès les premières minutes»
Rattrapage
Chronique culturelle
Les Témoins: «C'est une série saisissante dès les premières minutes»
2e victoire de la série: les Canadiens reprennent les devants face au Lightning
Rattrapage
Canadiens de Montréal
3-2 en prolongation
2e victoire de la série: les Canadiens reprennent les devants face au Lightning
Un épagneul papillon pourrait battre le record du plus vieux chien au monde
Rattrapage
Insolite
Un épagneul papillon pourrait battre le record du plus vieux chien au monde
«Il n'y a plus aucun relais politique pour Trump en Europe»
Rattrapage
Chronique européenne
«Il n'y a plus aucun relais politique pour Trump en Europe»
Guerre en Iran: Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront au Pakistan
Rattrapage
Aucune rencontre officielle prévue
Guerre en Iran: Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront au Pakistan
Recul face au mécontentement: «Charles Milliard nous dévoile un côté décevant»
Rattrapage
Défense du français
Recul face au mécontentement: «Charles Milliard nous dévoile un côté décevant»
Salon du livre: «Ça me rassure de voir la quantité de jeunes qui sont là»
Rattrapage
Daniel Daignault au segment J'en reviens pas
Salon du livre: «Ça me rassure de voir la quantité de jeunes qui sont là»
Ella Langley, la nouvelle vedette de l’heure
Rattrapage
Chronique culturelle
Ella Langley, la nouvelle vedette de l’heure