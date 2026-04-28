Selon une nouvelle étude de l’Université Dalhousie

Une étude choc de l'Université Dalhousie révèle que l'inflation alimentaire force un ménage sur trois à s'endetter pour manger.
Ce stress financier transforme l'alimentation, autrefois un plaisir, en un véritable casse-tête où le prix supplante désormais la valeur nutritive et le goût.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.
«C’est un ménage sur trois qui s’endette ou qui puise dans ses économies pour manger. Je ne trouve pas ça normal dans un pays comme le Canada.»
Autre sujet abordé
- Le gouvernement fédéral lance un fonds d'investissement souverain de 25 milliards de dollars pour financer les infrastructures nationales;
- Alors qu'Ottawa invite les Canadiens à y injecter leurs économies, de nombreux doutes subsistent quant à la rentabilité réelle de ce projet, puisque le pays ne dispose d'aucun surplus budgétaire pour l'alimenter.