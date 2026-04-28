 Aller au contenu
Selon une nouvelle étude de l’Université Dalhousie

Alimentation: un ménage sur trois s'endette pour se nourrir au Canada

par 98.5

0:00
7:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 avril 2026 07:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Alimentation: un ménage sur trois s'endette pour se nourrir au Canada
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Une étude choc de l'Université Dalhousie révèle que l'inflation alimentaire force un ménage sur trois à s'endetter pour manger.

Ce stress financier transforme l'alimentation, autrefois un plaisir, en un véritable casse-tête où le prix supplante désormais la valeur nutritive et le goût.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin

«C’est un ménage sur trois qui s’endette ou qui puise dans ses économies pour manger. Je ne trouve pas ça normal dans un pays comme le Canada.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • Le gouvernement fédéral lance un fonds d'investissement souverain de 25 milliards de dollars pour financer les infrastructures nationales;
  • Alors qu'Ottawa invite les Canadiens à y injecter leurs économies, de nombreux doutes subsistent quant à la rentabilité réelle de ce projet, puisque le pays ne dispose d'aucun surplus budgétaire pour l'alimenter.

Vous aimerez aussi

Expansion majeure du Port de Québec: vers un pôle international de conteneurs
La commission
Expansion majeure du Port de Québec: vers un pôle international de conteneurs
0:00
2:22
La tarification dynamique bientôt dans nos épiceries?
La commission
La tarification dynamique bientôt dans nos épiceries?
0:00
17:49
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Dès les premiers moments, on a immédiatement senti qu'on était chez nous»
Rattrapage
Rafael Payare prolonge son aventure avec l'OSM
«Dès les premiers moments, on a immédiatement senti qu'on était chez nous»
Vers des épiceries d'État pour réduire les prix de 40%?
Rattrapage
30% s'endettent désormais pour payer l'épicerie
Vers des épiceries d'État pour réduire les prix de 40%?
Lachine: «Le gang des resquilleurs de l'Ouest» dénoncé par Luc Ferrandez
Rattrapage
Urbanisme
Lachine: «Le gang des resquilleurs de l'Ouest» dénoncé par Luc Ferrandez
Séries de la LNH: intensité maximale et fatigue des vedettes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
MTL-TB: une première ronde de haut niveau
Séries de la LNH: intensité maximale et fatigue des vedettes
Financer l'information: l'approche audacieuse de l'Australie face aux GAFAM
Rattrapage
Réseaux sociaux
Financer l'information: l'approche audacieuse de l'Australie face aux GAFAM
Roch Voisine et The Tragically Hip intronisés au Panthéon
Rattrapage
Célébration des légendes musicales canadiennes
Roch Voisine et The Tragically Hip intronisés au Panthéon
Ukraine: les drones révolutionnent la guerre et créent des «zones de mort»
Rattrapage
L'arme que l'on ne peut plus arrêter
Ukraine: les drones révolutionnent la guerre et créent des «zones de mort»
«C'est l'humain qui m'interpelle» -Karine Ménard
Rattrapage
Nouvelle cheffe de la Police de Laval
«C'est l'humain qui m'interpelle» -Karine Ménard
«Le Québec a besoin d'être réparé» -Alexandre Boulerice
Rattrapage
Il fait le saut chez Québec solidaire
«Le Québec a besoin d'être réparé» -Alexandre Boulerice
«De la bonne gouvernance fiscale ou un peu de mathématiques vaudou?»
Rattrapage
Déficit moins élevé que prévu à Ottawa
«De la bonne gouvernance fiscale ou un peu de mathématiques vaudou?»
«Économie en K»: pourquoi l'inflation alimentaire épargne seulement les riches
Rattrapage
Le pouvoir d’achat à l’épicerie en chute libre
«Économie en K»: pourquoi l'inflation alimentaire épargne seulement les riches
Harcèlement sur les chantiers: une campagne pour assainir le climat de travail
Rattrapage
Milieu de la construction
Harcèlement sur les chantiers: une campagne pour assainir le climat de travail
«C'est bien de durcir le ton, de tenir tête, mais ça va prendre des résultats»
Rattrapage
La position de Mark Carney face aux États-Unis
«C'est bien de durcir le ton, de tenir tête, mais ça va prendre des résultats»
Un «véhicule souffleur» sème le chaos dans Hochelaga-Maisonneuve
Rattrapage
Vidéo virale
Un «véhicule souffleur» sème le chaos dans Hochelaga-Maisonneuve