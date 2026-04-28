Selon une nouvelle étude de l’Université Dalhousie

Une étude choc de l'Université Dalhousie révèle que l'inflation alimentaire force un ménage sur trois à s'endetter pour manger.

Ce stress financier transforme l'alimentation, autrefois un plaisir, en un véritable casse-tête où le prix supplante désormais la valeur nutritive et le goût.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.