Déficit moins élevé que prévu à Ottawa

Un peu plus d'un an après l'entrée au pouvoir de Mark Carney, le gouvernement fédéral présentera mardi sa mise à jour économique du printemps.

Le premier ministre a déjà laissé entendre que les résultats présentés seraient plus positifs.

Le déficit pourrait être réduit d'environ 10 milliards de dollars grâce à des revenus gouvernementaux à la hausse, des retards dans les dépenses promises et une révision statistique du PIB par Statistique Canada.

Écoutez le chroniqueur de politique fédérale Dimitri Soudas commenter la situation budgétaire du gouvernement fédéral, mardi, à Lagacé le matin.