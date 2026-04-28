Il fait le saut chez Québec solidaire

Le député de Rosemont–La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, confirme ce qui était un secret de polichinelle: il quitte la scène fédérale pour rejoindre les rangs de Québec solidaire.

Élu sous la bannière du NPD depuis 2011, celui qu'on surnomme «le dernier des Mohicans néo-démocrates» au Québec briguera les suffrages dans la circonscription provinciale de Gouin.

Par conviction et désir de justice sociale, il délaisse Ottawa pour l'Assemblée nationale, affirmant que face à la montée de la droite, il est impératif d'offrir un contrepoids progressiste fort pour s'attaquer aux crises du logement, de l'éducation et de la santé.

Écoutez Alexandre Boulerice, député fédéral néo-démocrate de Rosemont-La Petite-Patrie, mardi à Lagacé le matin.