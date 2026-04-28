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Il fait le saut chez Québec solidaire

«Le Québec a besoin d'être réparé» -Alexandre Boulerice

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 avril 2026 08:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Le Québec a besoin d'être réparé» -Alexandre Boulerice
Alexandre Boulerice, au centre, député fédéral de la circonscription de Rosemont–La Petite-Patrie, flanqué de Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire, à droite, et de Sol Zanetti, annonce son intention de quitter la politique fédérale et le NPD pour se présenter aux élections provinciales avec Québec solidaire, à Montréal, le lundi 27 avril 2026. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Le député de Rosemont–La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, confirme ce qui était un secret de polichinelle: il quitte la scène fédérale pour rejoindre les rangs de Québec solidaire.

Élu sous la bannière du NPD depuis 2011, celui qu'on surnomme «le dernier des Mohicans néo-démocrates» au Québec briguera les suffrages dans la circonscription provinciale de Gouin.

Par conviction et désir de justice sociale, il délaisse Ottawa pour l'Assemblée nationale, affirmant que face à la montée de la droite, il est impératif d'offrir un contrepoids progressiste fort pour s'attaquer aux crises du logement, de l'éducation et de la santé.

Écoutez Alexandre Boulerice, député fédéral néo-démocrate de Rosemont-La Petite-Patrie, mardi à Lagacé le matin

«Je pense que le Québec a besoin d'être réparé. Puis on a des solutions, nous autres, à Québec solidaire, qui vont aller dans l'intérêt de la majorité du monde, pas dans l'intérêt des milliardaires.»

Alexandre Boulerice

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