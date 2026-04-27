Dans l'ombre des séries des Canadien

Alors que la fièvre des séries éliminatoires des Canadiens de Montréal s'empare de la métropole, une autre équipe québécoise performe au sommet: l'Armada de Blainville-Boisbriand.

En demi-finale de la Ligue de hockey junior maritime du Québec contre Moncton, l'organisation fait face à un défi de taille pour attirer les partisans à l'aréna, alors que l'attention médiatique et publique est monopolisée par le Tricolore.

Écoutez Pierre Gendron, président et propriétaire majoritaire de l’Armada de Blainville-Boisbriand, expliquer pourquoi le spectacle de la LHJMQ vaut le détour, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.