Dans l'ombre des séries des Canadien

Alors que la fièvre des séries éliminatoires des Canadiens de Montréal s'empare de la métropole, une autre équipe québécoise performe au sommet: l'Armada de Blainville-Boisbriand.
En demi-finale de la Ligue de hockey junior maritime du Québec contre Moncton, l'organisation fait face à un défi de taille pour attirer les partisans à l'aréna, alors que l'attention médiatique et publique est monopolisée par le Tricolore.
Écoutez Pierre Gendron, président et propriétaire majoritaire de l’Armada de Blainville-Boisbriand, expliquer pourquoi le spectacle de la LHJMQ vaut le détour, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.
«Chicoutimi, c'est rempli en deux heures. Moncton se remplit très bien. Pour nous, c'est un challenge à Montréal, on doit être honnête.»